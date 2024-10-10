Центр Петрозаводска встал в одну большую пробку

К обычному утреннему, дневному и вечернему часу-пик прибавился закрытый с сегодняшнего дня Пименовский мост.

В мэрии отчитались, что была откорректирована работа светофоров на ряде перекрестков в центре города.

Петрозаводчане же считают, что администрация не подготовилась к закрытию важной дороги и в городе случился коллапс. Недовольство горожане выражали в комментариях в соцсети. Машины встали в пробку, ждать приходится и тем, кто пользуется общественным транспортом.

«Ни одну дорогу не сделали двухсторонней, даже регулировщиков не направили на популярные перекрестки. Сколько можно издеваться над жителями, как будто за людей не считаете. 1 час ехали с Невского до Первомайского днем!»,

- писали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Сделайте хотя-бы Гюллинга на время двусторонним это разгрузит перекрёсток с невского хоть немного»

«В городе закрыто 2 моста соединяющие части города. Вы даже не удосужились изменить схему движения на перекрестке у Национального театра, чтобы можно было повернуть налево на другой мост»

«Ну с такими пробками, я думаю, придется посидеть на работе часиков так до 20. Это издевательство над водителями».

«Из-за пробок ребенок не успевает на тренировки... Какой-то кошмар»

В мэрии пообещали вместе с ГАИ вести мониторинг транспортных потоков для перерасчета циклов светофорного регулирования.

Нашлись и оптимисты, которые предложили пересесть на велосипеды или идти пешком. // фото yandex.ru/maps/