Волка заметили в поселке на севере Карелии

Ночью в поселке Муезерский был замечен волк.

«Осторожно был замечен волк в 1:47 возле больницы», - написали в паблике «Подслушано в Муезерском» и опубликовали снимки.

В комментариях призвали прятать домашних питомцев.

«В нашей среде волк человека не тронет, а вот домашних животных надо прятать», - предположила одна из участниц. Но в ответ другой пользователь написал, что волк может напасть на маленьких и худеньких женщин.