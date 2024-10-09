09 октября 2024, 13:26
Волка заметили в поселке на севере Карелии
Людей призвали позаботиться о безопасности своих питомцев
Ночью в поселке Муезерский был замечен волк.
«Осторожно был замечен волк в 1:47 возле больницы», - написали в паблике «Подслушано в Муезерском» и опубликовали снимки.
В комментариях призвали прятать домашних питомцев.
«В нашей среде волк человека не тронет, а вот домашних животных надо прятать», - предположила одна из участниц. Но в ответ другой пользователь написал, что волк может напасть на маленьких и худеньких женщин.