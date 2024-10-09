Разбитая дорога к соцфонду на Чапаева неприятно удивила

Грунтовая дорога с торчащими камнями и остатками асфальта, ведущая к зданию Отделения фонда пенсионного и социального страхования по РК, вызвала ужас у людей. Дорога к зданию на Чапаева, 5 оказалась вся разбита.

«Попросили меня тут свозить документы в Пенсионный фонд на ул. Чапаева. И ужаснулся я этой дороге. Как туда ехать? Какие-то одни сплошные ямы и повсюду камни торчат. Дороги вообще нет!»

- написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Впрочем, некоторые стали горько шутить.

«Сколько ездили, столько и удивлялись - это ж надо так не любить свою республику, чтобы к республиканскому Пенсионному фонду было не подъехать не пройти...»

«Чтобы попасть в ПФ, нужно пройти испытание!»

«Такова дорога к пенсии в РК»

«Еще забыли про ров с водой и земляной вал для претендентов на пенсию»

«Нормально. 60 лет назад вся Перевалка была с такими дорогами»

«Просто дорога уже на пенсии...»

Также в комментариях написали, что это улица Лежневая и никому до нее нет дела уже 67 лет.