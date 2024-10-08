Пользователям «ВКонтакте» стали доступны покупки на маркетплейсе

Пользователям «ВКонтакте» могут шопиться на популярном маркетплейсе, не отрываясь от просмотра новостной ленты, клипов и историй.

О нововведении рассказали в пресс-службе соцсети. Пользователям VK стала доступна покупка и доставка товаров Ozon внутри соцсети.

При первом использовании потребуется пройти авторизацию. Для оформления заказа откроется окно мини-приложения маркеплейса, которое потом можно закрыть и пользоваться соцсетью. // фото freepik.com