08 октября 2024, 13:43
Пользователям «ВКонтакте» стали доступны покупки на маркетплейсе
Пользователи могут совершать покупки и не отрываться от новостной ленты
Пользователям «ВКонтакте» могут шопиться на популярном маркетплейсе, не отрываясь от просмотра новостной ленты, клипов и историй.
О нововведении рассказали в пресс-службе соцсети. Пользователям VK стала доступна покупка и доставка товаров Ozon внутри соцсети.
При первом использовании потребуется пройти авторизацию. Для оформления заказа откроется окно мини-приложения маркеплейса, которое потом можно закрыть и пользоваться соцсетью. // фото freepik.com