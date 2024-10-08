08 октября 2024, 09:22
В Карелии дождались полярного сияния и первого снега
В соцсети опубликовали фотографии природных явлений этой осени
Небо над Карелией озарило полярное сияние. А дорогу, ведущую на север, усыпало белыми мухами. Фотографии природных явлений появились в паблике «Сегежские будни».
Сияния ждали еще несколько дней назад из-за вспышек на Солнце и магнитных бурь, но прогноз не оправдался. В ночь на 8-е ожидания оправдались.
«А из нашего окошка ... северное сияние», - подписали фотографию в сообществе.
Там же появилась фотофиксация первого снега этой осени.
«По дороге на Калевалу», - подписали снимок усыпанной снегом дороги в паблике. // фото иллюстративное unsplash.com/ Michael Diane Weidner