В Карелии дождались полярного сияния и первого снега

Небо над Карелией озарило полярное сияние. А дорогу, ведущую на север, усыпало белыми мухами. Фотографии природных явлений появились в паблике «Сегежские будни».

Сияния ждали еще несколько дней назад из-за вспышек на Солнце и магнитных бурь, но прогноз не оправдался. В ночь на 8-е ожидания оправдались.

«А из нашего окошка ... северное сияние», - подписали фотографию в сообществе.

Там же появилась фотофиксация первого снега этой осени.

«По дороге на Калевалу», - подписали снимок усыпанной снегом дороги в паблике. // фото иллюстративное unsplash.com/ Michael Diane Weidner