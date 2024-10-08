Жителей Карелии предупредили о воткнутых в деревья лезвиях

Неприятные сюрпризы заметили в поселке Надвоицы. Вдоль дорожки в сосны кто-то воткнул лезвия от строительных или канцелярских ножей.

Как пишут в сообществе «Надвоицы online», люди сняли два лезвия, но их может быть больше.

«Будьте внимательны, кто-то навставлял лезвия в деревья. Сняли два, может, ещё где остались «сюрпризы»,

- предупредили в сообществе.

«Кто-то деревья пойдет обнимать и морду порежет!» - возмутились в комментариях.

«Руки вырвать, помнится, в горку такое делали», - вспомнили подписчики. // фото vk.com/ndv_online