08 октября 2024, 08:54
Жителей Карелии предупредили о воткнутых в деревья лезвиях
В Надвоицах из деревьев сняли лезвия от ножей и предупредили людей о «сюрпризах»
Неприятные сюрпризы заметили в поселке Надвоицы. Вдоль дорожки в сосны кто-то воткнул лезвия от строительных или канцелярских ножей.
Как пишут в сообществе «Надвоицы online», люди сняли два лезвия, но их может быть больше.
«Будьте внимательны, кто-то навставлял лезвия в деревья. Сняли два, может, ещё где остались «сюрпризы»,
- предупредили в сообществе.
«Кто-то деревья пойдет обнимать и морду порежет!» - возмутились в комментариях.
«Руки вырвать, помнится, в горку такое делали», - вспомнили подписчики. // фото vk.com/ndv_online