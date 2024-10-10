Режим работы светофоров изменили из-за закрытого Пименовского моста

Пименовский мост в центре Петрозаводска закрыли для проезда с 10 часов утра 10 октября на ремонт. Подрядчик заменит мостовое полотно - деревянное основание и асфальтовое покрытие. В мэрии утверждают, что основные работы планируется завершить в течение двух недель.

На время ремонта режим работы светофоров на ряде улиц пришлось менять, чтобы уменьшить вероятность транспортных заторов. В мэрии обещали следить за ситуацией на дорогах, в связи с чем режим работы светофорных объектов еще могут продолжить менять.

Пока же откорректирован режим работы светофоров на перекрестках: проспект Невского – улица Правды, проспект Карла Маркса – площадь Кирова – улицы Куйбышева, проспект Невского – улица Луначарского, улица Куйбышева – проспект Ленина, улица Куйбышева – улица Еремеева, улица Куйбышева – Городской Вал, улица Куйбышева – Малая Слободская улица, улица Куйбышева – Неглинская набережная.

В администрации говорят, что мост хотели отремонтировать еще летом, но источник и финансирование определились лишь недавно. // фото VK-паблик Кондопожского ДРСУ