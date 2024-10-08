Стало известно, как долго будет перекрыт Пименовский мост

Договор на ремонтные работы рассчитан до конца ноября, но подрядчик рассчитывает справиться быстрее.

Мост в центре Петрозаводске закроют для движения транспорта на этой неделе. Переправу через Лососинку в районе Музыкального театра Карелии ждет ремонт.

В ЕДДС назвали сроки проведения работ. Движение по Пименовскому мосту перекроют с десяти часов утра 10 октября.

Муниципальный контракт рассчитан до 30 ноября. Однако, как сообщается, Кондопожское ДРСУ планирует провести работы максимально быстро до наступления неблагоприятных погодных условий. Ориентировочно, компания может уложиться в две-три недели.

Петрозаводчан просят на этот период заранее планировать маршрут. // фото «Петрозаводск говорит»