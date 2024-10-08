Пять семей участников СВО расселят из авариек в Кондопожском районе

В этом году в Кондопожском районе планируют расселить из аварийных домов пять семей участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Зацепин.

Для одной семьи приобретена квартира, три – получили денежную компенсацию. Еще одна семья также получит выплату за жилье.

На прошлой неделе Зацепин передал ключи от квартиры семье участника СВО.

«Для этой семьи новая квартира стала не просто жильем, а настоящим новым началом, новым домом, в котором они будут жить в тепле и уюте», - прокомментировал глава районной администрации. // фото unsplash.com/ Jakub Zerdzicki