Недоступная среда: люди с инвалидностью провели рейд в Петрозаводске

«Далеко ходить не надо», - сказали активисты из Петрозаводска, которые передвигаются на инвалидных колясках, и свернули на соседнюю улицу от проспекта Ленина.

Люди с инвалидностью вышли на улицы города, попробовали перейти дорогу, зайти в магазин, сесть в троллейбус.

В общественный транспорт они не попали, в часть магазинов заехать на коляске невозможно, дорогу перейти без помощи посторонних очень сложно. В рейде- проверке на доступность побывала наша съемочная группа. А еще мы узнали, сколько средств из бюджета выделяется на развитие доступной среды в Карелии и на содержание депутатов. Смотрите и сравните.



Подробности в сюжете Марины Бедорфас и Евгения Евдокимова.