Пименовский мост закроют для транспорта

Переправу через Лососинку в центре карельской столицы начнут ремонтировать на этой неделе.

Движение транспортных средств по Пименовскому мосту перекроют в четверг.

«С 6:00 в четверг (10 октября) перекрывается движение для автотранспорта через Пименовский мост в связи с началом ремонтных работ на сооружении»,

- предупредили в Кондопожском ДРСУ.

На какое время будет закрыта переправа, пока не уточняется. Ранее сити-менеджер Инна Колыхматова говорила о двух неделях.

Всех участников дорожного движения призвали соблюдать правила и следить за знаками и указателями. // фото «Петрозаводск говорит»