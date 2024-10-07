07 октября 2024, 12:14
Общество

Пименовский мост закроют для транспорта

Переправу в центре Петрозаводска начнут ремонтировать уже на этой неделе

Переправу через Лососинку в центре карельской столицы начнут ремонтировать на этой неделе.

Движение транспортных средств по Пименовскому мосту перекроют в четверг.

«С 6:00 в четверг (10 октября) перекрывается движение для автотранспорта через Пименовский мост в связи с началом ремонтных работ на сооружении»,

- предупредили в Кондопожском ДРСУ.

На какое время будет закрыта переправа, пока не уточняется. Ранее сити-менеджер Инна Колыхматова говорила о двух неделях.

Всех участников дорожного движения призвали соблюдать правила и следить за знаками и указателями. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Пименовский мост
ремонт
новости петрозаводска
Кондопожское ДРСУ