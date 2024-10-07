07 октября 2024, 11:44
Отопление пропало в ряде домов в Петрозаводске
Коммунальные службы устраняют последствия аварии на улице Краснофлотской
В Петрозаводске после старта отопительного сезона продолжаются отключения отопления. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, сегодня утром теплоснабжение пропало в ряде домов на улице Краснофлотской.
Причиной произошедшего стала авария на сетях. Ведутся восстановительные работы. Срок их окончания не называется. // Фото «Петрозаводск говорит»