Отопление пропало в ряде домов в Петрозаводске

В Петрозаводске после старта отопительного сезона продолжаются отключения отопления. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, сегодня утром теплоснабжение пропало в ряде домов на улице Краснофлотской.

Причиной произошедшего стала авария на сетях. Ведутся восстановительные работы. Срок их окончания не называется. // Фото «Петрозаводск говорит»