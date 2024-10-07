440 км автодорог к туристическим местам обновили в России в 2024 году

С начала 2024 года в России привели в нормативное состояние порядка 440 км региональных и местных автодорог к местам туристического осмотра – уникальным природным комплексам, памятникам архитектуры, культовым сооружениям, историческим достопримечательностям. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Внутренний туризм в нашей стране заслуженно набирает обороты. Кроме этого, россияне и иностранные туристы всё чаще выбирают автопутешествия, поэтому наша задача – сделать всё, чтобы сопутствующая инфраструктура отвечала всем требованиям безопасности, была комфортной, а значимые места – доступными,

– отметил на совещании в правительстве вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, удобные маршруты положительно влияют на туристическую и инвестиционную привлекательность регионов. Вместе с ними появляются новые рабочие места, формируется положительный образ региона.

По информации регионального Минтранса, в Карелии в 2024 году планируется отремонтировать более 180 км региональных автодорог к объектам туристического показа и местам притяжения туристов. Эти работы также ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в Питкярантском округе ведется ремонт подъездной дороги к деревне Хямекоски, возле которой находится одна из старейших гидроэлектростанций. Завершены работы на автодороге, ведущей к поселку Импилахти, завершаются работы на дороге к деревне Хийденсельга. Эти автодороги идут на территорию национального парка «Ладожские шхеры» – место притяжения туристов.

Завершен ремонт подъезда к поселку Куганаволок, по которому можно посетить национальный парк «Водлозерский», а также автодороги, ведущей в старинную карельскую деревню Киндасово. Самый крупный объект ремонта в этом году – автодорога «Долматово – Няндома – Каргополь — Пудож» протяженностью более 80 км. Дорога связывает Карелию и Архангельскую область, и улучшение ее состояния позволит повысить туристическую привлекательность обоих регионов.

//фото - Минтранс РК