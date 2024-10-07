В Лахденпохье открыли «умную» спортивную площадку

Новый комплекс предлагает широкие возможности для занятий спортом и включает в себя футбольное поле с беговыми дорожками, трибуны на 100 мест, а также специализированные площадки для баскетбола и волейбола.

Кроме того, предусмотрена зона с тренажерами для воркаута, что позволит жителям активно проводить время на свежем воздухе.

Уверен, спорткомплекс станет центром притяжения как для детей, так и для взрослых. На площадках будут проводить соревнования и спортивные мероприятия. Это еще один шаг для развития физической культуры и спорта в республике!

- отметил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Недавно аналогичные «умные» площадки по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова для развития спортивной инфраструктуры в районах республики открыли в Петрозаводске и Олонце, а до конца года откроют в Костомукше.

//Фото: пресс-служба Правительства РК