МФЦ перейдет на новый график работы

На этой неделе режим работы МФЦ в карельской столице изменится. Большую часть недели отделения многофункционального центра будут работать до шести вечера, приемный день сохранили и в субботу – с 10:00 до 14:00.

Новое расписание начнет действовать с 9 октября, как указано в паблике МФЦ, в рамках пилотной апробации.

Отделение на наб.Гюллинга по понедельникам, вторникам, средам и пятницам будет работать с 9:00 до 18:00, по четвергам с 10:00 до 20:00. Отделение на Первомайском в понедельник, среду, четверг и пятницу будет работать с 9:00 до 18:00, во вторник с 10:00 до 20:00. Отделение на Лососинском шоссе в понедельник, вторник, четверг и пятницу – с 9:00 до 18:00, в среду с 10:00 до 20:00. // фото freepik.com