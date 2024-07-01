Бриг с алыми парусами из Петербурга направился в Карелию

После праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге главное судно – парусник «Россия» - отправилось в шхеры на Ладожском озере.

В ночь на 1 июля бриг прошел под Ладожским мостом. По данным ФБУ «Волго-Балт» парусник взял курс на Сортавалу, сообщает портал 47news.ru.

После праздника выпускников парусник совершает вояж по северной Ладоге. Его замечают в разных городах – то в Приозерске, то в Сортавале.

В Карелии в День города с набережной также наблюдали корабль под алыми парусами. // фото «Петрозаводск говорит»