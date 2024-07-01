01 июля 2024, 15:31
Бриг с алыми парусами из Петербурга направился в Карелию
Главное судно праздника «Алые паруса» отправилось в вояж по Ладожскому озеру
После праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге главное судно – парусник «Россия» - отправилось в шхеры на Ладожском озере.
В ночь на 1 июля бриг прошел под Ладожским мостом. По данным ФБУ «Волго-Балт» парусник взял курс на Сортавалу, сообщает портал 47news.ru.
После праздника выпускников парусник совершает вояж по северной Ладоге. Его замечают в разных городах – то в Приозерске, то в Сортавале.
В Карелии в День города с набережной также наблюдали корабль под алыми парусами. // фото «Петрозаводск говорит»