День Петрозаводска посетили десятки тысяч человек

В субботу, 29 июня, Петрозаводск гулял на Дне города. Согласно данным МВД, праздник посетили 56 тысяч человек. Об этом рассказала мэр на своей странице в соцсети.

По ее словам, в этом году отпраздновать этот день пришло на шесть тысяч больше.

- Спасибо всем, кто дарил горожанам хорошее настроение!

– написала Инна Колыхматова.

Программа праздника была интересной и разнообразной, горожане и гости Петрозаводска активно участвовали во всех мероприятиях. Надо сказать, им было из чего выбрать.

Желающие могли прогуляться по торговым рядам и сделать покупки.

Гостей праздника угощали вкусной едой, в том числе традиционной карельской. Разумеется, были знаменитые калитки, а также пельмени, шаурма и локихейто.

Выступали творческие коллективы, концерты собрали множество зрителей.

Некоторые горожане пришли на праздник в необычном образе.

Те, кто сам не придумал костюм, могли примерить индийское сари или сделать макияж.

Желающих учили идентифицировать личность.

Разумеется, кульминацией праздника стало появление алых парусов на Онего. Посмотреть на яхты пришли не только выпускники.

Но после большого торжества следует большая уборка. Ранним утром к ней приступили бригады городского комитета ЖКХ. // фото: «Петрозаводск говорит»