30 июня 2024, 09:17
Общество

Погибшего на СВО жителя Олонца проводили в последний путь

Николай Ольхин пал при выполнении боевых задач

Погибшего на Украине участника СВО проводили в последний путь в Олонце. Об этом сообщили в администрации Олонецкого района.

Прощались с Николаем Ольхиным в городе, а отпели его в Успенской церкви в деревне Кунилица Олонецкого района. 

Боец пал смертью храбрых во время выполнения боевых задач на Украине. В мае этого года ему могло исполниться 36 лет. // фото: администрация Олонецкого района

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Олонецкий район
СВО
Николай Ольхин