30 июня 2024, 09:17
Погибшего на СВО жителя Олонца проводили в последний путь
Николай Ольхин пал при выполнении боевых задач
Погибшего на Украине участника СВО проводили в последний путь в Олонце. Об этом сообщили в администрации Олонецкого района.
Прощались с Николаем Ольхиным в городе, а отпели его в Успенской церкви в деревне Кунилица Олонецкого района.
Боец пал смертью храбрых во время выполнения боевых задач на Украине. В мае этого года ему могло исполниться 36 лет. // фото: администрация Олонецкого района