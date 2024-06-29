Необычный троллейбус вышел на улицы Петрозаводска

День Петрозаводска в этом году совпал с Днем молодежи. В честь двойного праздника карельской столице сделали необычный подарок, рассказала мэр Инна Колыхматова.

- Кто уже видел на улицах города наш уникальный троллейбус?

- спросила она в соцсети.

Троллейбус расписан вручную и радует петрозаводчан ярким видом. Мэр поздравила горожан с двойным праздником и отметила, что совпадение – не случайное, ведь Петрозаводск - это город студентов. // фото: скриншот видео