29 июня 2024, 17:39
Необычный троллейбус вышел на улицы Петрозаводска
Молодежи и городу в честь праздника сделали яркий подарок
День Петрозаводска в этом году совпал с Днем молодежи. В честь двойного праздника карельской столице сделали необычный подарок, рассказала мэр Инна Колыхматова.
- Кто уже видел на улицах города наш уникальный троллейбус?
- спросила она в соцсети.
Троллейбус расписан вручную и радует петрозаводчан ярким видом. Мэр поздравила горожан с двойным праздником и отметила, что совпадение – не случайное, ведь Петрозаводск - это город студентов. // фото: скриншот видео