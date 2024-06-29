Жители Петрозаводска гуляют на Дне города

День города празднуют сегодня, 29 июня, в Петрозаводске. На различных площадках проходят концерты, активности, мероприятия для всей семьи.

Люди гуляют на Онежской набережной и центральных улицах.

Праздник начался утром около памятника Петру Великому. Тут торжественно вручили знаки отличия «Почетный гражданин города». В полдень на Онежской набережной стартовал праздничный концерт.

Горожан ждут мастер-классы, конкурсы, угощения, в том числе традиционные калитки, большая ярмарка с торговыми рядами.

В жару за квасом выстроилась очередь.

ИД «Петропресс» тоже ждет гостей. Наш павильон - № 1, команда издательства работает здесь. Все желающие могут приобрести нашу сувенирку с карельской символикой - красивые футболки, фотоальбомы о Карелии.

Напомним, в этом году Петрозаводск отмечает свое 321-летие. В 21:00 в Петрозаводской губе Онежского озера пройдет театрализованный эпилог для выпускников. // фото: «Петрозаводск говорит», правительство РК