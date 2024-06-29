Семь районов Петрозаводска остались без света в День города

В субботу, 29 июня, в Петрозаводске массово отключили электроэнергию. Сначала без света остались жители двух районов города, потом электричества не стало еще в пяти, сообщили в ЕДДС.

В частности, отключения произошли на Кукковке, Ключевой, Голиковке, в Центре и Университетском городке. Это случилось из-за аварии на сетях, повреждения устраняют сотрудники АО «ОРЭС-Петрозаводск». Электричество обещали дать ориентировочно к 17:30.

Ранее сообщали об отключении электроснабжения в Сулажгоре и Железнодорожном районе. Оно тоже вызвано повреждениями на сетях. // фото: freepik.com