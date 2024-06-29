Почти 60 тонн макулатуры отправили из Карелии в Санкт-Петербург

На завод для переработки в Санкт-Петербург из Карелии в начале лета отправили 59 тонн 931 килограмм макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе КЭО.

Из отходов изготовят упаковочный картон, туалетную бумагу,. подложки для яиц, крафт-пакеты.

Напомним, с началом мусорной реформы в регионе макулатуру можно отправлять в желтые контейнеры. Лучше предварительно класть ее в пакеты, чтобы не намокла.

Отходы привозят на первую сортировочную линию в Петрозаводске, там разделяют на фракции, а потом отправляют на переработку.

Возможность разделять мусор в Карелии имеет 52 процента населения. В текцщем году к реформе подключат Кондопожский, Лахденпохский, Сортавальский, Олонецкий, Питкярантский районы. Там также установят желтые контейнеры и организуют вывоз отходов на переработку. // фото: freepik.com