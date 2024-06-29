29 июня 2024, 12:30
Сдать анализы на все инфекции можно в противотуберкулезном диспансере
Охлопков анонсировал новую веху в противотуберкулезной службе Карелии
ПЦР-лабораторию республиканского противотуберкулезного диспансера реорганизовали. В ней будут выполнять исследования почти на все инфекции, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Он назвал это событие новой вехой в противотуберкулезной службе региона. В лаборатории отремонтировали помещения, установили центрифуги, ламинарный шкаф, приобрели расходные материалы и комплектующие, обучили специалистов работе на новом лабораторном оборудовании.
Новая лаборатория начинает работу с 1 июля. В тубдиспансере каждое воскресенье проводят бесплатное комплексное обследование мужчин 19-65 лет. Скрининг занимает один день. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте