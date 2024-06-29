29 июня 2024, 09:55
Огромные шахматы из гранита установили на набережной в Петрозаводске
Городу подарили новый арт-объект и поставили под видеокамеры – чтобы не унесли ненароком
Гигантские шахматы из карельского гранита появились на набережной в Петрозаводске. Это подарок городу от камнеобработчиков, рассказала мэр Инна Колыхматова.
- Поле для игры компания изготовила на собственном производстве из двух пород гранита, которые «Стоун Маркет» начали добывать в Лоухском районе Карелии совсем недавно. Это два высокодекоративных гранита «Галактика» и «Дядина Гора». Цвета идеально подошли для шахматного поля,
- написала она.
Каменную шахматную доску поставили рядом с отелем Cosmos. Арт-объект будет находиться под круглосуточным контролем камер видеонаблюдения – «чтобы фигуры случайным образом не пропали. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте