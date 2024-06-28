Власти Костомукши назвали не опасным колодец, куда упал ребенок
После того, как маленький мальчик в Костомукше упал в открытый канализационный колодец, администрация городского округа разместила комментарий в своем официальном паблике. Власти уверяют, что колодец не опасен.
Напомним, инцидент случился сегодня на бульваре Лазарева. Администрация объяснила, что за колодец отвечает бизнесмен, на территории которого он расположен. А сам люк безопасен: «нет причин говорить о том, что объект представлял опасность для жизни и здоровья граждан».
- Изначально целостность люка нарушена не была, он был закрыт крышкой. Однако, так как оказалась повреждена обечайка люка, при взаимодействии с ней ребенка, крышка сдвинулась, что и привело к известным последствиям,
- заявили в администрации.
Сейчас крышка колодца плотно закрыта, доступ к нему физически ограничен. Предприниматель запланировал отремонтировать колодец в ближайшее время. // фото: Костомукшский городской округ