Маленький ребенок провалился в открытый люк в Костомукше

Вопиющий инцидент произошел 28 июня в Костомукше. Малыш упал в открытый люк, передает Telegram-канал «Костомукшский дворик».

Очевидцы опубликовали видео, на котором испуганный мальчик горько плачет. К счастью, ребенок не получил серьезных повреждений. Его мама быстро среагировала и помогла сынишке.

Это было на бульваре Лазарева, вокруг открытого канализационного колодца нет ограждений. // скриншот видео