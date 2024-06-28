Школьника затянуло течением реки в ночь после выпускного, он погиб

Семнадцатилетний школьник нелепо погиб ночью после выпускного вечера. Трагедия произошла в поселке Красная Гора Брянской области. Подростка унесло течением реки Беседь, сообщает Telegram-канал Shot.

Он вместе с одноклассниками вошел в воду, но плавать не хотел, так как не умел. Выпускник намеревался лишь помочить ноги. Однако внезапно его сбило течение и унесло. Товарищи пытались помочь, но не смогли.

Позднее тело школьника достали водолазы. Он обучался на курсах волонтеров, собирался поступать в университет в Москве. // фото: unsplash.com