Передвижной аппарат УЗИ поступил в Беломорскую ЦРБ. Его поставили в рамках федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Прибор обладает большим набором функций, при этом он легок в настройке и управлении.

Ранее по той же программе два передвижных аппарата УЗИ привезли в Медвежьегорскую ЦРБ. Туда также поступили две функциональных кровати.

Заключены контракты на поставку аппарата УЗИ и четырех аппаратов ИВЛ в Сортавальскую ЦРБ и одного стола для кинезиотерапии в Межрайонную больницу №1 в Костомукше.

В сосудистый центр Республиканской больницы им. В.А. Баранова поступят диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований и трансторакальной эхокардиографии, а также два аппарата ИВЛ. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте