28 июня 2024, 18:26
Домики на лесном берегу в Карелии требует снести прокуратура
В лесничестве Лоухского района нашли незаконные постройки
На территории Пяозерского участкового лесничества в Лоухском районе обнаружили незаконные постройки. Домики на берегу требует снести прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.
- Объекты препятствуют реализации прав неопределенного круга лиц на использование лесного участка и наносят вред окружающей среде,
- считают в прокуратуре.
Прокурор направил в суд иски и требует обязать уполномоченных лиц освободить земли лесного фонда и привести их в пригодное для использования по целевому назначению состояние. // фото: прокуратура Карелии