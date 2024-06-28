Домики на лесном берегу в Карелии требует снести прокуратура

На территории Пяозерского участкового лесничества в Лоухском районе обнаружили незаконные постройки. Домики на берегу требует снести прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

- Объекты препятствуют реализации прав неопределенного круга лиц на использование лесного участка и наносят вред окружающей среде,

- считают в прокуратуре.

Прокурор направил в суд иски и требует обязать уполномоченных лиц освободить земли лесного фонда и привести их в пригодное для использования по целевому назначению состояние. // фото: прокуратура Карелии