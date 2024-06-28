Инна Колыхматова: «Общаюсь с горожанами напрямую»

- Инна Сергеевна, с начала марта вы ведете видеоблог, в котором отвечаете на вопросы горожан. Означает ли это, что вы стали проводить меньше личных встреч с жителями, реже посещать районы города? И больше общаетесь, так сказать, с экрана?

- Нет, ни в коем случае. Мы продолжаем регулярные выезды в районы Петрозаводска, встречаемся с жителями, с инициативными группами. Такое общение никто не отменял. Видеоблог – это, скорее, продолжение и расширение этой практики. Ведь неслучайно я решила назвать блог «Без посредников». И при личных встречах, и в соцсетях общаюсь с горожанами напрямую. Такой формат общения нужен, чтобы не упустить важное, оперативно реагировать. Каждый житель может обратиться ко мне с вопросом или своей инициативой. А я могу честно и открыто рассказать о проблемах города, и как они решаются. Нередко советуюсь с горожанами. Считала и продолжаю считать, что главное в управлении городом – слушать и слышать петрозаводчан.

- Определенной проверкой на открытость для городской власти стал старт пилотного проекта по комплексному развитию территорий (КРТ) в районе улиц Шотмана, Сорокской и Северной. Он поначалу вызвал много дискуссий и споров. С помощью этого механизма, напомним читателям, людей из аварийного жилья расселяют за счет застройщика. Как обстоит дело сейчас? Люди получили компенсации?

- Мы подходим к завершению важного этапа в пилотном проекте КРТ в районе улиц Северной, Шотмана, Сорокской. В его рамках расселяем 10 аварийных домов. Подписано уже 62 соглашения с собственниками жилых помещений. Всего таких помещений 63. Да, поначалу у людей была настороженность. Но они убедились, что компенсация достойная, и у нас нет ни одного судебного спора. Одновременно расселяем граждан из муниципального жилья. Им предоставляют равнозначные по площади помещения на условиях социального найма. Всего таких помещений 21. На текущий момент приобретено уже 17 квартир.

Главное в механизме КРТ – люди получают возможность уже сейчас переехать в благоустроенные квартиры. Петрозаводск – первый город в Карелии, который начал применять такую практику, и очень важно, что она реализуется успешно. Ведь у нас в планах продолжить комплексное развитие территорий.

- Какие еще территории в планах?

- Есть проект в районе Древлянской набережной, где предстоит расселить три аварийных дома. Здесь расселению подлежат 72 собственника из 36 квартир. После соблюдения всех процедур в начале июля планируем начать рыночную оценку квартир.

Значительно более крупный проект будет реализован в Октябрьском районе. Здесь с помощью инфраструктурного кредита проведены масштабные работы по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения. В общей сложности заменили около 12 км сетей. Это основа для дальнейшего развития района. На первом этапе предстоит расселить по КРТ 59 аварийных домов в районе набережной Варкауса, улицы Мелентьевой, Октябрьского проспекта, Московской улицы. Завершаем разработку документации, чтобы объявить аукцион среди застройщиков на право реализации проекта КРТ.

В личных сообщениях люди спрашивают, планируются ли такие же проекты в других районах. Да. Аналогичные планы есть и по Зареке, и по территории в районе улиц Лыжной-Ровио, и по ряду других территорий. Над ними тоже работаем.

- Если КРТ – это пилотный механизм, то в федеральной программе капремонта школ город участвует уже третий год. Хорошо, конечно, что школы капитально ремонтируют. Но некоторые родители недоумевают, почему ремонт начался еще во время учебного года, пришлось перестраивать учебный процесс…

- В федеральную программу капремонта школ мы вступили в 2022 году. На первом этапе привели в порядок школы 9, 14,20, 25. Это в том числе наши исторические школы, которым больше полувека, где никогда не было капитального ремонта. Сейчас они полностью преобразились и внешне, и внутри, это по-настоящему современные образовательные пространства.

В этом году приступили к ремонту еще четырех школ: 12, 29, 35, 43. Объем работ очень большой, и самое главное – чтобы они были проведены качественно. Такие работы просто невозможно выполнить лишь за три летних месяца. Мы постоянно на связи с активными родителями: они понимают значимость капремонта, поддерживают, контролируют практически в ежедневном режиме. Уже 1 сентября этого года, когда школы откроют двери для детей, ребята, родители, педагоги увидят позитивные изменения: обновленные фасады, окна, крыльца. На следующем этапе предстоит замена всех инженерных сетей.

- А открытия школы № 3 на Ключевой когда ждать?

- Ее обновляют полностью, это будет, по сути, новая современная школа. В прошлом году капитально отремонтировали кровлю, сейчас заканчиваются фасадные работы, готовится переход к внутренним работам. Ремонт идет по графику, и в 2025 году школа откроет двери для ребят. Хочу поблагодарить родителей, педагогов, учеников за понимание и терпение. Да, такой ремонт сопряжен с серьезными неудобствами, но, когда капитально отремонтированная школа примет ребят, все увидят: оно того стоило!

- Президент Путин объявил, что с 2025 года начнется федеральная программа по капремонту детский садов. Как город к ней готовится?

- Очень ее ждем вместе со всеми горожанами! Уже разработана и отправлена на экспертизу проектно-сметная документация на детские сады № 89,15,70,91,34. Готовимся сразу включиться в программу, как только она стартует.

- Сейчас активный сезон дорожного ремонта. Какие городские магистрали попали в список в этом году и почему именно они?

- Действительно, люди нередко спрашивают, в том числе в личных сообщениях, по какому принципу мы формируем ежегодный список дорог для ремонта. Конечно, мы принимаем во внимание мнение горожан, количество обращений по той или иной дороге. Но также ориентируемся на интенсивность движения транспорта, на социальную значимость дороги. В приоритете – маршруты к социальным объектам: школам, детсадам, поликлиникам. Учитываем рекомендации профильных ведомств: ГИБДД, Минтранса, их экспертную оценку аварийности на дорогах, в том числе потенциально возможной.

Кроме того, в ряде случаев нам приходится синхронизировать ремонт дорог с работой коммунальных компаний. Именно поэтому в этом году в первоочередном порядке отремонтировали Гоголевский мост, хотя планировали начать работы с Октябрьского района. Мост было важно отремонтировать до того, как начнется модернизация тепловых сетей на ул. Шотмана, чтобы подготовить их к новому отопительному сезону. Сейчас Гоголевский путепровод уже открыт для движения. Одновременно начали работы на ул. Мелентьевой. Ее состояние тоже требовало первоочередного внимания. Работы ведет подрядчик «АБЗ-Дорстрой».

Какие улицы в списке ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»:

Комсомольский пр. (от пл. Кукковское Кольцо до Древлянской наб.),

ул. Мелентьева (от Первомайского пр. до наб. Варкауса),

ул. Мурманская (от ул. Шотмана до наб. Варкауса),

Ключевского шоссе (то ул. «Правды» до ул. Репникова ),

ул. Сулажгорского Кирпичного Завода (от Суоярвского шоссе до ул. Дружбы),

Сулажгорского Кирпичного Завода (от Суоярвского шоссе до ул. Дружбы), Гоголевский путепровод (от ул. Черняховского до ул. Красноармейской),

ул. Антикайнена (от пр. Ленина до границы работ по мосту через Неглинку),

ул. Мичуринская (от ул. Фурманова до ул. Чкалова).

Кроме того, продолжается и ямочный ремонт дорог. Подрядчик, Кондопожское ДРСУ, уже выполнил работы на критических участках улиц Шотмана, Коммунальной, 9 Января, Паромного спуска.

- Кроме видеоблога, вы у себя на странице ведете еще и «Список добрых дел»: рассказываете о помощи бизнеса городу. Много предпринимателей готовы помогать?

- Да, и это очень радует. Поначалу в комментариях кто-то сомневался и писал мне, что поводы для благодарности быстро закончатся. Но наш «Список добрых дел» стал хорошей традицией, он наполняется содержанием и расширяется по составу участников.

Огромную помощь бизнес оказывает в проведении городских праздников: День Победы, День города, фестиваль «Гиперборея» и других. Помогает в городском благоустройстве – будь то предоставление материалов, высадка цветов, участие в субботниках. Есть предприниматели, готовые безвозмездно отремонтировать какой-то городской объект, а есть и те, кто с нуля благоустраивает целую территорию. Порой крупный бизнес преподносит городу серьезные подарки. В июне этого года на Почтовой площади в Петрозаводске камнеобрабатывающие предприятия установили гранитную скульптуру тигра. Абсолютно безвозмездно. Ко Дню города подарили каменную шахматную доску.

Не могу не отметить огромный вклад, который бизнес Петрозаводска вносит в нашу Победу, в поддержку ребят на СВО и их семей дома.

Хочу от всей души сказать спасибо и предпринимателям, и всем петрозаводчанам, которые активно участвуют в жизни карельской столицы. Даже когда читаю критические замечания, понимаю: человек пишет мне, потому что любит наш город. И, конечно, особенно ценно, когда люди выступают со своими идеями и предложениями. Такие активные горожане есть в каждом районе, они объединяются в инициативные группы, и вместе нам удается решать важные и для этих районов, и для всего Петрозаводска вопросы. С каждым днем я всё больше убеждаюсь, как много у нас неравнодушных людей, и все вместе мы работаем, чтобы сделать город еще лучше!

//Фото: пресс-служба Администрации Петрозаводского городского округа