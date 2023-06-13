Большую группу гаражей снесут в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска отправляет под снос большую группу гаражей, расположенных на Кукковке. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Так, демонтажу подлежат 17 объектов, самовольно установленных в районе пересечения улиц Торнева и Лыжной. Владельцы построек проинформированы о необходимости сноса.

Освободить незаконно занятые земельные участки необходимо в срок до 28 июня. // Фото мэрии Петрозаводска