Погибшего на СВО Романа Фонталкина похоронили в Петрозаводске

В Петрозаводске 13 июня прошла церемония прощания с Романом Фонталкиным, погибшим в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Роман Фонталкин служил в органах внутренних дел в Петрозаводске. Из нашего города он ушел в зону СВО, здесь его и похоронили.

В зоне боевых действий Фонталкин был командиром противотанкового артиллерийского взвода. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com