13 июня 2023, 15:46
Погибшего на СВО Романа Фонталкина похоронили в Петрозаводске
В столице Карелии прошла церемония прощания с погибшим военным
В Петрозаводске 13 июня прошла церемония прощания с Романом Фонталкиным, погибшим в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.
Роман Фонталкин служил в органах внутренних дел в Петрозаводске. Из нашего города он ушел в зону СВО, здесь его и похоронили.
В зоне боевых действий Фонталкин был командиром противотанкового артиллерийского взвода. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com