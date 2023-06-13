13 июня 2023, 15:01
Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска
На участке улицы Еремеева запретят остановку автомобилей
С 14 июня в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Так, на участке улицы Еремеева около дома №5 запретят стоянку и остановку транспортных средств. Изменения вносятся для обеспечения безопасности дорожного движения.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. // Фото: «Петрозаводск говорит»