Власти Карелии помогают выпускникам устроиться на первую работу

С начала года региональное Управление труда и занятости помогло трудоустроиться 56 выпускникам учебных заведений. Об этом в эфире «ЦУР объясняет» рассказал начальник отдела ведомства Юрий Борисов.

Мы заинтересованы в том, чтобы студенты трудоустраивались по тем профессиям, по которым они проходили обучение, и в том, чтобы они оставались в республике

, - заявил Борисов.

Для этого органы занятости оказывают поддержку работодателям, готовым принимать на работу выпускников карельских учебных заведений. Одна из таких мер – компенсация работодателю части зарплаты нового сотрудника в возрасте от 18 до 25 лет.

Если работодатель принимает в штат выпускника по программе взаимодействия со службой занятости, он может получить компенсацию части зарплаты нового сотрудника до 1 МРОТ. С учетом районных коэффициентов компенсация достигает 25 тысяч рублей в месяц в Петрозаводске, а на севере республики превышает 29 тысяч рублей.

Естественно, работодатель может платить заработную плату выше, но он получит компенсацию за то, что дает возможность выпускнику трудоустроиться, получить первые рабочие навыки. Эта поддержка нацелена на то, чтобы работодатели более охотно принимали на работу выпускников наших колледжей и вузов, с меньшей опаской относились к неопытным работникам,

- отметил Юрий Борисов.

Кроме того, работодатель может получить от государства компенсацию расходов на наставника для нового работника-выпускника. Размер этой компенсации – 50% от МРОТ, получать ее можно три месяца.

Компенсации финансируются из республиканского бюджета. В 2023 году на эти цели из казны выделено более 2 млн рублей, что позволит трудоустроить около 40 выпускников. В Управлении труда и занятости подчеркивают, что молодые жители республики сейчас могут без больших сложностей найти работу и самостоятельно – ситуация на рынке труда этому способствует.

«ЦУР объясняет» – информационный проект центра управления регионом, в котором руководители ведомств отвечают на волнующие людей вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.