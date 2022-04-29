29 апреля 2022, 16:56
Общество

Большую группу гаражей отправили под снос в Петрозаводске

Владельцам незаконно установленных конструкций предложено освободить земельные участки до 16 мая

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе очередной большой группы гаражей в городе. Соответствующее сообщение появилось на сайте городской администрации.

Так, демонтажу подлежат 27 гаражей и контейнеров, расположенных на улице Бесовецкой. Владельцы незаконно установленных конструкций проинформированы о необходимости сноса.

Занятые самовольно земельные участки должны быть освобождены до 16 мая. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
улица бесовецкая
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Мэрия
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