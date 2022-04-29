Большую группу гаражей отправили под снос в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе очередной большой группы гаражей в городе. Соответствующее сообщение появилось на сайте городской администрации.

Так, демонтажу подлежат 27 гаражей и контейнеров, расположенных на улице Бесовецкой. Владельцы незаконно установленных конструкций проинформированы о необходимости сноса.

Занятые самовольно земельные участки должны быть освобождены до 16 мая. Фото мэрии Петрозаводска