11 февраля 2021, 19:17
Здоровый интерес

Более тысячи человек в сутки вакцинируются от коронавируса в Карелии

Поступающие в настоящий момент дозы распределяется по районам республики

Министр здравоохранения Михаил Охлопков сказал, что по состоянию на 11 февраля в Карелию поступило 19 493 дозы вакцины от коронавируса.

Новая партия вакцины – 3 150 доз поступила вчера и ее уже стали распределять по районам. В частности, на Кондопожский ЦБК было направлено 400 доз.

Всего привито 14 851 человек. В среднем, в сутки в Карелии вакцинируют 1057 человек.

Фото с сайта potokmedia.ru

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