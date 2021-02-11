Более тысячи человек в сутки вакцинируются от коронавируса в Карелии

Министр здравоохранения Михаил Охлопков сказал, что по состоянию на 11 февраля в Карелию поступило 19 493 дозы вакцины от коронавируса.

Новая партия вакцины – 3 150 доз поступила вчера и ее уже стали распределять по районам. В частности, на Кондопожский ЦБК было направлено 400 доз.

Всего привито 14 851 человек. В среднем, в сутки в Карелии вакцинируют 1057 человек.

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