11 февраля 2021, 19:17
Более тысячи человек в сутки вакцинируются от коронавируса в Карелии
Поступающие в настоящий момент дозы распределяется по районам республики
Министр здравоохранения Михаил Охлопков сказал, что по состоянию на 11 февраля в Карелию поступило 19 493 дозы вакцины от коронавируса.
Новая партия вакцины – 3 150 доз поступила вчера и ее уже стали распределять по районам. В частности, на Кондопожский ЦБК было направлено 400 доз.
Всего привито 14 851 человек. В среднем, в сутки в Карелии вакцинируют 1057 человек.
Фото с сайта potokmedia.ru