Более 78 тысяч жителей Карелии сделали повторную прививку от COVID-19

Руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков рассказал, как проходит вакцинация в регионе против коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины против корронавируса привились 286 380 человек или 59,1% от общего числа взрослых в Карелии и 73,9% - от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Обе прививки сделали 269 008 человек или 55,5% от общего числа взрослых и 69,4% - от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Ревакцинировались 78 035 человек.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова высказалась о вакцинации после пандемии. (фото pixabay.com, AdelinaZw)