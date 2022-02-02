Попова высказалась о вакцинации после пандемии коронавируса

Вакцинация против коронавируса, по всей видимости, сохранится и после пандемии. Другого выхода у людей нет. Так считает главный санитарный врач России Анна Попова.

«Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет»,

- приводит РИА Новости слова руководителя Роспотребнадзора.

По словам Поповой, коронавирус начинает вести себя, как сезонный вирус. Он быстро распространяется и является респираторным. Чтобы не допустить большого количества заболевших нужна вакцинация.

«Если мы говорим о коронавирусе, то уже мы сегодня имеем, как минимум, три значимых варианта, которые, если они будут вдруг менять друг друга, как при гриппе, нужно было бы иметь в поливалентной вакцине, ученые над этим работают», - добавила глава Роспотребнадзора. (фото pixabay.com)