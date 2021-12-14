Более 70 детей госпитализированы из-за отравления в Туве

Более 70 человек госпитализированы из-за пищевого отравления из школы-интерната в Кызыле, республика Тува. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Владислава Ховалыга.

«Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков»,

- сообщил губернатор.

Начато расследование для установления причин отравления. Глава региона пообещал наказать виновных в грубейших нарушениях и отсутствии контроля за деятельностью пострадавшей школы-интерната. Фото pixabay.com/geralt