Рыбаков предупредили - коварный лед может оторваться

Зимой карельских любителей забросить мормышку подстерегает ловушка. Коварные льдины могут оторваться. Предупреждение для рыбаков появилось в официальной группе администрации Беломорского района.

В минувшую субботу, 11 декабря, специалисты группы патрульной службы Беломорска провели профилактическую работу с рыбаками-любителями в Сорокской губе. Специалисты также измерили толщину льда.

«Толщина ледяного покрова составляет от 20 до 25 см, имеется большая вероятность отрыва ледяного покрова»,

- говорится в паблики местной администрации. В ГИМС напомнили о том, что выезд на лед автотранспорта в не установленных мест запрещен

В начале декабря в Карелии рыбаки уже проваливались на льду. В Лахденпохском районе 2 декабря на Ладоге на рыбалку вышли четыре человека, один из них погиб.

4 декабря на озере Урозеро Пряжинского района на лед вышли два рыбака. Один из них провалился, другой помогал мужчине оставаться на плаву. Пострадавшего из воды достали пожарные, его передали медикам. В карельской республиканской поисково-спасательной службе подчеркивают, что реки и озера Карелии покрыты неравномерным покровом снега и льда, что делает выходы на водоемы крайне опасными для жизни. (фото vk.com)