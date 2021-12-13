Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев

В понедельник, 13 ноября, в Москве на 78-м году жизни после продолжительной болезни скончался кинорежиссер Сергей Соловьев, сообщает РИА Новости. В министерстве культуры РФ назвали смерть народного артиста огромной потерей для страны.

Выдающийся советский и российский кинорежиссер родился в 1944 году в Кеми Карело-Финской ССР в семье военного.

В 1969 году дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Являлся членом жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах. В 1996 году был режиссером тура предвыборной кампании Бориса Ельцина под названием «Голосуй, или проиграешь». До последних дней жизни Сергей Соловьев преподавал во ВГИКе на режиссерском факультете, руководил режиссерской и актерской мастерскими, был профессором.

Соловьев является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Соловьев создал известную трилогию «Асса». Фильм стал одним из ярких событий в культурной жизни СССР времен Перестройки и «культовым» для советского рок-движения, благодаря использованию в звуковой дорожке композиций групп «Аквариум», «Кино», «Браво» и участию в фильме Виктора Цоя. В начале 2019 года под руководством Соловьева заработал Театр-студия САС. (фото spletnik.ru)