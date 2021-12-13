«Госуслуги» смогут выдавать сертификаты по тесту на антитела

В правительстве рассказали о порядке выдачи сертификатов по антителам тем, кто перенес коронавирус и не обращался к врачу, а также тем россиянам, которые вакцинировались иностранными препаратами.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, техническая готовность портала госуслуг выдавать сертификаты переболевшим без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будет обеспечена в течение декабря, передает ТАСС.

Для сертификата у переболевших коронавирусом не будут измерять количество антител, но будут делать тест на их наличие. По словам вице-премьера, гражданам, которые сдавали положительные ПЦР-тесты с января 2021 года, без диагноза коронавирусная инфекция, предложат пройти анализы на наличие антител. Таким гражданам выдадут документ о перенесенном заболевании на год. Тем, кто не сдавал ПЦР-тест и не обращался к врачу, но предполагает, что болел ковидом, также предложат сдать тест на антитела. Им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода. (скриншот gosuslugi.ru)