Привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут QR-код

Россияне, привившиеся иностранными вакцинами против коронавируса, смогут получить соответствующий сертификат. Также его выдадут неофициально переболевшим, приводит РИА Новости слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

В обоих случаях желающему получить QR-код человеку нужно будет сделать ПЦР-тест на антитела. При их наличии документ оформят, причем уровень антител неважен.

- Мы будем получать только результат - да или нет, - подчеркнула Голикова.

При этом она уточнила, что вакцинированным зарубежными прививками и переболевшим ковидом неофициально сертификат выдадут на полгода, а не на год. // Фото: sharij.net