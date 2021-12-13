Минтруд готовит предложения по индексации пенсий в 2022 году

Минтруд России готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в министерстве, инфляция в России составила 46% с 2015 года, а страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 55%. Таким образом, темп роста пенсий превысил инфляцию на 9 процентных пунктов.

В 2021 году для нивелирования высокого роста цен была произведена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. «С учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года», - заключили в министерстве. Фото pixabay.com/Evgeny