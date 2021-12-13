Более 29 тысяч россиян узнали о заражении Covid-19 12 декабря

За последние сутки в России выявлены 29 558 новых случаев заражения коронавирусом. Умер 1121 человек, выписан - 28 561. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2894 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1968, в Ленинградской области - 379, в Вологодской области - 347, в Архангельской области - 329, в Мурманской области - 159.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 046 454 раза. Скончались 290 604 человека.

Напомним, в Карелии 12 декабря Covid-19 выявлен у 216 человек. Фото pixabay.com/Tumisu