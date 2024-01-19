19 января 2024, 11:32
Более 500 человек окунулись в прорубь на набережной Петрозаводска
Поддержали любителей традиции полторы тысячи горожан
Крещенские купания прошли в Петрозаводске, несмотря на метель.
Прорубь была подготовлена на набережной рядом с памятником Петру Первому. Водолазы проверили дно, а воду в иордани освятили. Для участников купаний установили две отапливаемые палатки.
По сообщению госокитета по ОЖ и БН, за четыре часа в купель окунулись 553 человека. Поддержать любителей народной традиции пришли полторы тысячи петрозаводчан.
За порядком и безопасностью следили спасатели, полиция, силы МЧС и медики. // фото из VK-паблика госкомитета