Более 500 человек окунулись в прорубь на набережной Петрозаводска

Крещенские купания прошли в Петрозаводске, несмотря на метель.

Прорубь была подготовлена на набережной рядом с памятником Петру Первому. Водолазы проверили дно, а воду в иордани освятили. Для участников купаний установили две отапливаемые палатки.

По сообщению госокитета по ОЖ и БН, за четыре часа в купель окунулись 553 человека. Поддержать любителей народной традиции пришли полторы тысячи петрозаводчан.

За порядком и безопасностью следили спасатели, полиция, силы МЧС и медики. // фото из VK-паблика госкомитета