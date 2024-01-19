Роспотребнадзор проверит вонючую воду цвета кофе из карельского города

Сегежане жаловались на цвет и запах воды из-под крана. Власти района объяснили, почему вода стала такой.

«По предварительной информации снижение цветности горячей воды связано с увеличением параметров теплоносителя в морозы, частичной заменой трубопроводов и критической изношенностью некоторых участков сети»,

- написала сегодня в соцсети глава администрации Сегежского района Марина Гусева.

Пробы горячей воды отправили на исследование в Роспотребнадзор. Результаты должны стать известны к 26 января.

Также в системе могут сбросить воду и залить другой теплоноситель. На ЦБК подтвердили техническую возможность замены воды. Пока рассчитывают объемы и стоимость работ. // фото скриншот из сообщества «Жесть Карелия»