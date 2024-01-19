19 января 2024, 11:08
Роспотребнадзор проверит вонючую воду цвета кофе из карельского города
В Сегеже назвали причины, по которым из кранов горожан течет коричневая вода
Сегежане жаловались на цвет и запах воды из-под крана. Власти района объяснили, почему вода стала такой.
«По предварительной информации снижение цветности горячей воды связано с увеличением параметров теплоносителя в морозы, частичной заменой трубопроводов и критической изношенностью некоторых участков сети»,
- написала сегодня в соцсети глава администрации Сегежского района Марина Гусева.
Пробы горячей воды отправили на исследование в Роспотребнадзор. Результаты должны стать известны к 26 января.
Также в системе могут сбросить воду и залить другой теплоноситель. На ЦБК подтвердили техническую возможность замены воды. Пока рассчитывают объемы и стоимость работ. // фото скриншот из сообщества «Жесть Карелия»