02 июля 2023, 15:56
Боеготовность ОМОН и СОБР проверили в Карелии
Генерал-лейтенант Алексей Воробьев заслушал доклад
Командующий СЗО Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев посетил с рабочим визитом Карелию.
Он проверил боеготовность отрядов ОМОН «Илвес» и СОБР «Карху», сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
Также Воробьев заслушал доклад начальника регионального управления Росгвардии полковника полиции Николая Путилина. Он отчитался о «выполнении дислоцированными в регионе подразделениями задач по предназначению». // фото пресс-служба управления Росгвардии РК