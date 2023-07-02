Боеготовность ОМОН и СОБР проверили в Карелии

Командующий СЗО Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев посетил с рабочим визитом Карелию.

Он проверил боеготовность отрядов ОМОН «Илвес» и СОБР «Карху», сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Также Воробьев заслушал доклад начальника регионального управления Росгвардии полковника полиции Николая Путилина. Он отчитался о «выполнении дислоцированными в регионе подразделениями задач по предназначению». // фото пресс-служба управления Росгвардии РК