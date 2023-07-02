Названа тема традиционной планерки в мэрии Петрозаводска

В понедельник в стенах администрации карельской столицы обсудят модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения Октябрьского района. В Интернете будет вестись онлайн-трансляция, часовое совещание стартует в 10:00.

Представители водоканала расскажут об обеспечении крупного района столицы Карелии дополнительными мощностями.

Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль. В случае необходимости, их обсуждают на следующих совещаниях. Присутствующие на планерке могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать вопросы по теме.