Неделя в Карелии начнется с отключений

На неделе с 3 по 9 июля в Карелии вновь будут отключать электричество. В этот период энергетики проводят ремонты, присоединяют новых потребителей и расчищают трассы ЛЭП от растительности.

Электроснабжение временно будет прерываться в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском и Сегежском районах, а также в Петрозаводске и Костомукше.

Например, в Петрозаводске электроснабжение может прерваться 4 июля с 10:00 до 15:00 на Онежской флотилии, 1, а также с 9:00 до 17:00 на Чапаева, 40-а, 42-а, 44 и 50, а также на Чкалова, 40. В Костомукше свет отключат 3 июля с 14:00 до 17:00 в поселке Контокки, а 4 июля с 10:00 до 15:00 электричество может пропасть на станции Квиярви и в СНТ «Шариярви». // фото freepik.com